Nintendo verkoopt twintig miljoen exemplaren van Nintendo Switch

Nintendo draaide in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 168 miljard yen (1,3 miljard euro) en een winst van 30,6 miljard yen. Dat is een winststijging van bijna 90 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Nintendo heeft de winststijging vooral te danken aan de verkopen van games voor zijn Switch-spelcomputer. Vooral de nieuwe games Donkey Kong Country: Tropical Freeze en Mario Tennis Aces presteerden goed. Wereldwijd werden respectievelijk 1,4 miljoen en 1,3 miljoen exemplaren van deze games verkocht.

Mario Kart 8 Deluxe bleef afgelopen kwartaal ook sterk presteren met 1,13 miljoen verkochte exemplaren. De game volgt daarmee Super Mario Odyssey als tweede game voor de Switch waarvan meer dan tien miljoen exemplaren zijn verkocht. Vermoedelijk passeert The Legend of Zelda: Breath of the Wild dit kwartaal ook deze mijlpaal.

Nintendo Switch

Van de Nintendo Switch werden in het afgelopen kwartaal 1,88 miljoen exemplaren verkocht. Dat zijn er 4,4 procent minder dan vorig jaar. Eind juni lag het totaal aantal verkochte exemplaren op 19,67 miljoen. Eind juli is de twintig miljoen hoogstwaarschijnlijk gepasseerd.

Nintendo verwacht dit boekjaar nog steeds twintig miljoen exemplaren van de Switch te verkopen. Het boekjaar loopt nog tot en met maart 2019. Nintendo verwacht eind dit jaar sterkere verkopen, met aankondigde games als Super Smash Bros. Ultimate en twee Pokémon: Let's Go-games.

De opnieuw uitgebrachte Nintendo Classic Mini werd 1,26 miljoen keer verkocht. De kleine versie van de eerste Nintendo-spelcomputer bevat dertig ingebouwde klassieke games. Nintendo bracht ook een SNES-versie van de minispelcomputer uit en werkt mogelijk ook aan een Nintendo 64 Classic Mini.