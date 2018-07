EA brengt abonnement voor nieuwe games volgende week uit

Origin Access Premier is de nieuwste toevoeging aan het al bestaande Origin Acces-abonnement, schrijft Variety.

Met Premier zijn nieuwe games van EA onbeperkt te spelen. De uitgever brengt de komende maanden onder meer FIFA, Anthem en Battlefield uit.

Het huidige abonnement heet in het vervolg Origin Access Basic. Die versie kost 4 euro per maand of 25 euro per jaar. Daarmee zijn 121 pc-games van EA onbeperkt te spelen.

Met Premier komen daarbij ook de nieuwste spellen, die nog niet in het Basic-pakket opgenomen zijn, beschikbaar. Het abonnement kost 15 euro per maand of 100 euro per jaar.