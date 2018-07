Nintendo kondigt Labo-set voor kartonnen stuur en vliegknuppel aan

Het nieuwe pakket biedt bouwplaten voor een stuur en een gaspedaal om op de Switch-console te kunnen autorijden. Daarnaast is er een kartonnen stuurknuppel voor een vliegtuig aanwezig en een bouwplaat om een onderzeeër te bedienen.

Het spel zelf wordt via de Switch-console op de televisie gespeeld. In de kartonnen bouwwerken worden controllers, die bewegingen registreren, geschoven. Zo zijn de virtuele voertuigen in het spel te besturen.

De nieuwe werken zijn van speciale bewegingen voorzien, stelt Nintendo. Zo heeft het stuur een touwtje waar spelers aan kunnen trekken om een wheelie te maken. De controller voor de onderzeeër heeft een knop waarmee spelers een grijphaak kunnen afvuren.

De nieuwe set komt op 14 september beschikbaar in Nederland. Een europrijs is nog niet bekend, het pakket gaat 69,99 dollar kosten in de Verenigde Staten.