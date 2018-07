Valve brengt uitgebreide chatdienst Steam Chat uit

De uitrol van Steam Chat is begonnen en moet het oude chatsysteem van Steam vervangen. Ruim een maand geleden was het programma al beschikbaar in een openbare testversie voor gebruikers.

In Steam Chat kunnen spelers onder meer een groep aanmaken voor berichten, waarvoor mensen via een speciale link uitgenodigd kunnen worden. Groepschats zijn in verschillende kanalen te onderverdelen om het overzichtelijk te houden. Die functie biedt concurrent Discord ook.

De nieuwe berichtendienst toont de onlinestatus van vrienden van spelers, gegroepeerd per spel. Daarnaast laat de app meer informatie over de activiteit van spelers in een game zien.

Ook gesprekken zelf zijn uitgebreid. Zo kunnen gebruikers video's, afbeeldingen en gifs gebruiken, wat in de oude versie van de chatdienst niet mogelijk was. Daarnaast zijn voicechats verbeterd. Steam beweert dat stemmen van medespelers helderder klinken.