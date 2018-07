Nintendo klaagt websites aan wegens aanbieden illegale gamekopieën

Het gaat om twee populaire websites die de software aanbieden, schrijft Torrentfreak. Nintendo klaagt de websites aan voor oneerlijke concurrentie, merkinbreuk en het schenden van auteursrechten.

Via de websites kunnen mensen gratis roms downloaden. Het gaat om kopieën van games die op Nintendo-consoles verschenen. Via een speciaal programma, een zogeheten emulator, zijn bijvoorbeeld spellen van de Super Nintendo, Game Boy of Nintendo 64 op de computer te spelen.

Naast het aanbieden van de games, gebruikten de websites ook logo's en personages uit Nintendo-spellen. Het Japanse bedrijf noemt de sites enkele van de "beruchtste online verspreidingsplekken voor illegale videogames".

Schadevergoeding

De rechtszaken werden in het Amerikaanse Arizona aangespannen. Nintendo hoopt dat beide sites worden gesloten. Het bedrijf vraagt een schadevergoeding van 150.000 dollar (bijna 128.000 euro) per game en tot 2 miljoen dollar per inbreuk op de merknaam van Nintendo.

Daarnaast hoopt Nintendo de domeinnamen in handen te krijgen en wil het bedrijf weten bij wie de roms oorspronkelijk vandaan komen. De beheerders van de websites hebben nog niet gereageerd.