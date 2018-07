Battle Royale-modus Call of Duty krijgt in september testversie

Dat meldt ontwikkelaar Treyarch op zijn blog. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

De Battle Royale-modus van het spel heet Blackout en haakt in op de populariteit van games als Fortnite: Battle Royale en PlayerUnknown's Battlegrounds. In deze spellen worden honderd spelers tegelijk op een eiland gedropt en moeten zij als laatste over zien te blijven.



Het is nog niet duidelijk hoeveel spelers tegelijk aan de Blackout-modus mee kunnen doen. De locatie waar zij het tegen elkaar op moeten nemen is geïnspireerd door eerdere gebieden uit de spelreeks. Ontwikkelaar Treyarch maakt daarnaast verschillende bekende wapens en personages uit de serie beschikbaar. Ook kunnen spelers voer-, vaar- en vliegtuigen gebruiken.

De testversie wordt als eerste beschikbaar gemaakt voor PlayStation 4-eigenaars en gaat naar verwachting enkele dagen erna ook live voor de pc en Xbox One. Begin augustus vindt ook nog een test plaats voor de reguliere multiplayermodus van het spel. Van 3 tot en met 6 augustus is de testversie open voor PlayStation 4-bezitters.

Daarna volgt nog een test waaraan ook pc- en Xbox One-eigenaars mee kunnen doen. Deze begint op 10 augustus en eindigt 13 augustus. Om toegang tot de testversies te krijgen, moeten geïnteresseerden het spel alvast voorbestellen. De pc-versie is vanaf 11 augustus open voor iedereen.

Het volledige spel verschijnt 12 oktober.