Nieuw Fortnite-gametoernooi heeft prijzenpot van 8 miljoen dollar

Dat heeft ontwikkelaar Epic Games bekendgemaakt. Het toernooi zal dit weekend van start gaan, waarbij de eerste prijs van 250.000 dollar (zo'n 213.000 euro) uitgeloofd zal worden.

In de eerste rondes zullen duo's het tegen elkaar opnemen in de game. Volgens de gamestudio zullen de regels in latere rondes mogelijk veranderen.

Niet iedereen kan op dit moment aan het toernooi meedoen. Alleen hooggeplaatste Fortnite-spelers en makers van bijvoorbeeld YouTube-video's hebben van de ontwikkelaar toegang gekregen. Mogelijk worden in latere rondes meer spelers tot het evenement toegelaten.

Fortnite

Fortnite is een van de populairste games van het moment. Spelers worden allemaal op hetzelfde eiland gedropt, waarna ze tegen elkaar strijden totdat er nog maar één iemand over is.

Epic Games wil dit jaar in totaal 100 miljoen dollar aan prijzengeld beschikbaar stellen voor Fortnite-toernooien.