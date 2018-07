Locatiegame Ingress krijgt animatieserie op Netflix

Met Ingress: The Animation worden de verhalen van het huidige Ingress en het vernieuwde Ingress Prime aan elkaar gebreid, zegt Niantic-oprichter John Hanke tegen Variety.

Ingress is een locatiegame waarin spelers deel uitmaken van één van de twee teams, de Resistance en de 'Enlightened. Ze moeten zo veel mogelijk portalen innemen, door naar fysieke locaties af te reizen. De portalen bevinden zich rondom bekende kunstwerken en andere bezienswaardigheden, net als Pokéstops en Gyms in Pokémon Go.

De animatieserie van Ingress wordt ontwikkeld door de Japanse animatiestudio Crafter. Het verhaal draait om de personages Makoto en Sarah die bovennatuurlijke krachten krijgen, omdat er 'exotisch materiaal' hun wereld in lekt. Ook wordt in de serie de slechterik Jack gepresenteerd, die met Ingress Prime aan de game wordt toegevoegd.

Ingress Prime werd eind 2017 al aangekondigd. Ingress: The Animation is vanaf oktober wereldwijd via Netflix te zien.