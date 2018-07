Nintendo-topman hint naar Nintendo 64 Classic Mini

Fils-Aimé is als president van Nintendo of America de belangrijkste westerse spreekbuis van het Japanse gamebedrijf. Fils-Aimé krijgt in gesprek met Game Informer een vraag over de toekomst van de Classic Mini-lijn van het bedrijf.

Nintendo bracht in 2016 een miniversie van zijn spelcomputer NES uit, voorzien van ingebouwde klassieke games. In 2017 volgde een miniversie van de SNES, en door de grote vraag is de NES Classic Mini sinds eind juni weer verkrijgbaar.

"We weten dat onze fans gek zijn op ons oude werk", zegt Fils-Aimé. "We doen dit al veertig jaar, en weten dat we veel content hebben waar we onze consumenten mee kunnen verrassen."

In de gaten houden

"We weten er van, blijf het in de gaten houden", zegt Fils-Aimé op de vraag of het bedrijf werkt aan een Nintendo 64 Classic Mini. Eerder dit jaar legde Nintendo een nieuw patent op de Nintendo 64 vast.

De Nintendo 64 is de derde spelcomputer voor in huis die Nintendo uitbracht, na de NES en SNES. Nintendo verkocht daarnaast handheld-spelcomputers zoals de Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance. Het is niet bekend of het bedrijf van die spelcomputers kleinere varianten wil uitbrengen.

Vooralsnog wil Nintendo zich richten op de beschikbaarheid van de NES en SNES Classic Mini. Vooral het eerste model was in 2016 erg snel uitverkocht, waarna de spelcomputer voor woekerprijzen werd doorverkocht.