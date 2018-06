Maker PlayerUnknown's Battlegrounds laat rechtszaak tegen Fortnite vallen

De maker van PlayerUnknown's Battlegrounds heeft maandag een brief aan de advocaten van Epic Games gestuurd om de zaak terug te trekken, schrijft Bloomberg woensdag.

PUBG Corp bevestigde dat de zaak in Zuid-Korea is gestopt, maar legde niet uit waarom. Het is ook onduidelijk of de partijen buiten de rechtbank om tot een overeenkomst zijn gekomen. De makers van Fortnite hebben niet gereageerd.

De rechtszaak is aangespannen, omdat Fornite mogelijk auteursrechten van PlayerUnknown's Battlegrounds heeft geschonden. In beide games landen honderd spelers op een eiland met als bedoeling dat een van hen als winnaar overblijft. Fortnite ziet er kleurrijker uit en heeft als toevoeging dat spelers met verzamelde materialen eigen forten kunnen bouwen.

PUBG Corporation klaagde in april ook de Chinese ontwikkelaar NetEase aan vanwege auteursrechtenschending en oneerlijke concurrentie. De spellen Rules of Survival en Knives Out gebruiken volgens PUBG dezelfde elementen als PlayerUnknown's Battlegrounds.