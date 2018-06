E-sportsteam gediskwalificeerd in miljoenentoernooi Dota 2 wegens 'illegale muis'

Volgens Motherboard gebruikte één van de spelers in het team, Atún, een programmeerbare muis. Dit gaf hem een oneerlijk voordeel ten opzichte van zijn tegenstanders.

Atún speelt in de game een personage dat klonen van zichzelf kan maken. Deze klonen moeten individueel worden bestuurd, maar de programmeerfuncties in de muis zou dit proces hebben geautomatiseerd. Hierdoor werden de klonen met grote precisie tegelijk geteleporteerd, wat normaal gesproken onmogelijk is.

Het team uit Peru ontkent dat de muis vooraf is geprogrammeerd. Toch heeft FaceIt, het bedrijf dat helpt bij de organisatie van het gametoernooi, de spelers gediskwalificeerd vanwege het gebruikmaken van een "oneerlijk voordeel".

Dota 2 is een competitief spel waarin de strijdende teams elkaars bases proberen te verwoesten. Ieder jaar strijden teams in het toernooi The International om de hoofdprijs. Er kunnen vaak miljoenen dollars worden gewonnen.