'Xbox One krijgt in herfst ondersteuning voor muis en toetsenbord'

De ondersteuning wordt waarschijnlijk aankomende herfst via een update voor de Xbox One toegevoegd aan de spelcomputer, stelt The Verge maandag na eerdere berichtgeving door Windows Central.

De Xbox One-versie van Minecraft kan al geruime tijd met een muis en toetsenbord gespeeld worden, maar die functionaliteit werd specifiek voor het populaire bouwspel toegevoegd.

Ook zijn er onofficiële accessoires beschikbaar die via een usb-dongel de invoer van een muis en toetsenbord als het ware vertalen naar het drukken op verschillende knoppen van de Xbox One-controller.

Officiële ondersteuning

Microsoft en Razer zouden echter werken aan een manier om muizen en toetsenborden standaard te ondersteunen. Daarbij gaat het om USB-apparaten, zowel bedraad als draadloos via dongels.

Muizen die via bluetooth verbinding maken of speciale software nodig hebben om te werken, worden volgens The Verge aanvankelijk nog niet ondersteund.

Microsoft heeft vooralsnog geen officiële aankondigingen gedaan over wanneer de Xbox One muizen en toetsenborden gaat ondersteunen.