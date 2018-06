Hoe Fortnite het schietspelgenre wist te vernieuwen

Fortnite is enorm in populariteit gegroeid. Binnen een jaar wist het spel 125 miljoen geregistreerde spelers aan zich te binden. In mei werd bekend dat maandelijks ruim 40 miljoen spelers actief zijn, daarnaast bezit de game het record van het spel dat door de meeste mensen gelijktijdig wordt gespeeld. Dat waren er op een moment in maart 3,4 miljoen.

Het populairste onderdeel van Fortnite heet Battle Royale, vernoemd naar het Japanse boek en de gelijknamige film waarin studenten op een eiland worden gezet met als bedoeling dat er slechts één over mag blijven. Om dat te bereiken, moeten ze elkaar met uiteenlopende wapens vermoorden. Later werd ook boeken- en filmserie The Hunger Games populair met dit gegeven als basis.

In Fortnite worden honderd spelers in een vliegende bus over een eiland gevlogen. Op elk moment kunnen de spelers eruit springen om met een parachute te landen. Vervolgens is het zaak om snel wapens en bouwmateriaal te verzamelen. Door forten te bouwen van hout, steen of metaal kunnen spelers zich verdedigen terwijl ze elkaar beschieten.

De Battle Royale-modus werd pas later aan Fortnite toegevoegd. De basisgame zonder deze modus draait om overleven als een team in een omgeving, terwijl er golven aan vijanden en stormen op de spelers af komen. Dit spelprincipe was een stuk minder populair dan het later toegevoegde onderdeel Battle Royale, waarmee Fortnite ineens groot is geworden.

2015

Battle Royale is niet bedacht door de makers van Fortnite. In 2013 kwam het genre al beschikbaar als een aanpassing van het grootschalige online schietspel ARMA 2. Twee jaar later bracht ontwikkelaar Daybreak Game Company het spel H1Z1 op de markt. Zelf noemen de makers het "de Battle Royale-game waarmee het allemaal begon". Deze versie wist echter nooit zo groot te worden als concurrenten die later zijn verschenen.

De game die de modus populair heeft gemaakt, is PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Dat spel is ontstaan als een vertakking van het grootschalige online schietspel ARMA 2. Het spel is gemaakt door dezelfde persoon die het Battle Royale-genre met zijn aanpassing ook toevoegde aan ARMA 2.

PUBG kwam in maart 2017 als vroege versie beschikbaar op de pc. Spelers konden het spel alvast kopen en spelen, maar moesten rekening houden met fouten, omdat de game nog niet helemaal af was. In december 2017 werd PUBG officieel uitgebracht als versie 1.0. Toen was de game al 30 miljoen keer verkocht.

Inmiddels is het succes van PlayerUnknown's Battlegrounds iets verminderd en is Fortnite het populairste spel met een Battle Royale-modus. De game ziet er kleurrijker uit dan PUBG en is speelbaar op alle recente consoles en de pc. PUBG is er slechts op Xbox One en de pc, maar beide games zijn inmiddels ook op Android en iOS te spelen.

Fortnite is op spelcomputers en pc's bovendien gratis te spelen, terwijl PUBG dan 30 euro kost. Wel zijn er zogeheten Battle Passes te koop in Fortnite. Daarmee kunnen spelers een seizoen lang allerlei dingen vrijspelen, zoals nieuwe outfits en dansjes. Deze free-to-playaanpak levert ontwikkelaar Epic Games veel geld op. In de maand april kwam de winst neer op 300 miljoen dollar.

E3

Het succes van Fortnite en PlayerUnknown's Battlegrounds bleef niet onopgemerkt bij andere speluitgevers. Dit jaar op de grote gamebeurs E3 in Los Angeles zijn ook andere gameseries in het Battle Royale-genre gestapt. De opvallendste daarvan waren Call of Duty en Battlefield, series die al jaren worden gezien als gevestigde namen binnen het genre van schietspellen.

Zowel Call of Duty: Black Ops 4 als Battlefield V krijgen Battle Royale-modi als ze later dit jaar verschijnen. Ook in deze games zullen spelers op een groot stuk land worden gedropt waarna er één zal overblijven. Het is voor de ontwikkelaars een manier om hun spellen te vernieuwen en bij te blijven in de ontwikkelingen van het genre dat ze jarenlang hebben gedomineerd.

Ontwikkelaars van Battlefield V hebben inspiratie uit PUBG en Fortnite gehaald, zegt Lars Gustavsson van ontwikkelaar Dice in een interview met Gamespot. "Ik zou liegen als ik zei dat niemand in ons team Battle Royale-games speelt", zegt hij. "We beleven er plezier aan en het geeft ons nieuwe inzichten."

Vanuit de studio was veel animo om zo'n modus aan de game toe te voegen. In Battlefield was het al mogelijk om met 64 man tegen elkaar te spelen, ook met behulp van voertuigen. Daarnaast kent de serie mogelijkheden om gebouwen kapot te maken, iets wat in andere games binnen het Battle Royale-genre nog niet mogelijk is.

Blackout

Over de spelmodus in Call of Duty: Black Ops 4 is nog weinig bekend. In plaats van grote veldslagen staat de serie juist bekend om kleinere levels en snelle actie.

Wel duidelijk is dat de modus in Call of Duty Blackout zal gaan heten en dat er voertuigen aanwezig zullen zijn. Ontwikkelaar Treyarch zegt tegen The Verge nog uit te zoeken hoeveel spelers er in een potje kunnen.

Niet alleen grote studio's zijn bezig met een eigen versie van Battle Royale. Zo verscheen op de E3 ook een trailer voor Rapture Rejects, een game van Cyanide & Happiness, bekend van de gelijknamige webcomic. In deze versie strijden honderd spelers om een plekje in de hemel.

Het spel Mavericks: Proving Grounds van de Britse ontwikkelaar Automaton gaat nog een paar stappen verder. De game stelt spelers in staat om met vierhonderd of zelfs duizend mensen tegelijk in een wereld te stappen, waarna uiteindelijk één speler moet overblijven.

Ondertussen probeert Fortnite zijn opgebouwde voorsprong op de rest te behouden. Dat doet Epic Games onder meer door officiële competities in het spel te stoppen, heeft de ontwikkelaar in mei aangekondigd. Veel details ontbreken nog, wel is duidelijk dat er flink wat geld mee valt te verdienen. In het eerste jaar stelt Epic Games 100 miljoen dollar beschikbaar voor competitiewedstrijden.