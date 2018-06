Valve neemt in Nederland maatregelen tegen lootboxhandel in CS:GO en Dota 2

Dat heeft Valve woensdag bekendgemaakt in een bericht aan spelers die de games opstarten.

"In mei ontvingen we twee brieven van de Nederlandse Kansspelautoriteit, waarin werd gesteld dat Counter-Strike: Global Offensive en Dota 2 lootboxen bevatten die de Nederlandse wet op de kansspelen schenden", aldus Valve.

"We hebben Nederlandse advocaten ingehuurd en de wet onderzocht. We snappen het oordeel van de waakhond nog steeds niet en zijn het er ook niet mee eens, en we hebben verdere uitleg geboden."

Omdat Valve dreigde beboet te worden als de lootboxoptie niet voor 20 juni werd aangepast, heeft de ontwikkelaar voor nu de handelsoptie in games uitgeschakeld.

Lootboxen

In april oordeelde de Kansspelautoriteit dat meerdere games de Nederlandse gokregels overtreden. Het gaat om spellen met zogeheten lootboxen. De inhoud van deze virtuele dozen kunnen achteraf verhandeld worden.

Lootboxen zijn virtuele schatkisten die met echt geld gekocht kunnen worden. De koper weet niet wat voor gamevoorwerpen hier in zitten. Als het mogelijk is om die voorwerpen voor echt geld door te verkopen, gaat het volgens de Kansspelautoriteit om een kansspel.

In Nederland zijn online kansspelen nog niet toegestaan. Dit betekent dat dergelijke spellen verboden moeten worden. Een nieuwe wet die online gokgames mogelijk moet maken, is in de maak. Maar het voorstel ligt al lange tijd bij de Eerste Kamer.

Vier games

Uit het onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek dat in elk geval vier games in overtreding zouden zijn. De waakhond heeft de namen van die games niet bekendgemaakt.

Valve erkent nu dus zelf twee van de vier spellen uit te geven. Volgens geruchten heeft EA een bericht ontvangen voor FIFA 19.