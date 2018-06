Originele arcadeversie Donkey Kong verschijnt op Nintendo Switch

Het spel is door Nintendo in de Amerikaanse eShop uitgebracht en kost 7,99 dollar. In de Nederlandse winkel staat Donkey Kong nog niet, waarschijnlijk gaat het spel 6,99 euro kosten. Wanneer de game verschijnt, is niet bekend.

Donkey Kong verschijnt als game in de Arcade Archives op de Switch. Onder die noemer brengt Nintendo klassieke games op zijn nieuwe console uit.

In Donkey Kong zijn drie versies van het spel beschikbaar: het Japanse origineel, de geüpdatete Japanse versie zonder bugs en een internationale versie. De Switch is 90 graden te draaien zodat het scherm verticaal is en overeenkomt met het scherm van de originele arcadekast.

Donkey Kong

De NES-versie verscheen door de jaren heen al op verschillende Nintendo-consoles. Dat was een andere versie dan het origineel, dat in 1981 verscheen en het personage Mario introduceerde. In Donkey Kong volgt Mario de bekende aap in levels naar boven om de prinses te redden.

In juli verschijnt ook het zeldzame Sky Skipper via de Arcade Archives op de Switch. Dat spel verscheen na Donkey Kong, in 1981. Spelers vlogen door levels in vliegtuigjes om op apen te schieten.