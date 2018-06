Interview: Skyrim-regisseur maakt al games voor PlayStation 5 en Xbox Two

Howard werkt inmiddels bijna 25 jaar bij Bethesda Game Studios. De ontwikkelaar stond aan het hoofd van meerdere grote games, waaronder de Fallout-serie en The Elder Scrolls-reeks. In de games van Howard zijn spelers meestal vrij om een open wereld te verkennen, waarin ze zelf kunnen bepalen wat ze het liefst willen worden.

Daarmee is Howard verantwoordelijk voor een aantal van de succesvolste games die op de markt zijn verschenen. Zijn grootste hit is Skyrim, een spel dat in vijf jaar tijd maar liefst 30 miljoen keer is verkocht.

Op E3 verklapte Howard voor het eerst in jaren zijn nieuwe plannen. De ontwikkelaar brengt later dit jaar de online game Fallout 76 uit, maar werkt ook alvast aan een volwaardig vervolg op Skyrim en de compleet nieuwe ruimtegame Starfield. NU.nl sprak met hem over die aankondigingen.

We hebben op E3 een eerste teaser voor The Elder Scrolls VI gezien. Hoe staat het ervoor met die game?

"Op het moment bevindt het spel zich nog in een zeer vroeg stadium. Het duurt nog even tot de game zal verschijnen. Maar we wilden onze fans vast vertellen dat het eraan komt, zodat ze niet bang zijn dat ze worden overgeslagen. Het spel bevindt zich op dit moment nog in de vroege concept- en ontwerpfase."

Het spel zal de komende paar jaar dus nog niet in de winkels liggen?

"Haha, nee."

Veel gamebedrijven laten spellen pas zien als ze bijna af zijn, maar jullie hebben dit jaar voor een andere aanpak gekozen. Waarom was dat?

"We wilden spelers een glimp laten zien van waar we aan werken. Het duurt nog even tot The Elder Scrolls VI uitkomt, maar het is een game die ontzettend veel mensen van ons willen."

"Het zorgt er ook voor dat mensen onze plannen in perspectief kunnen plaatsen. Anders hadden The Elder Scrolls-fans wellicht onze andere nieuwe games gezien en zich afgevraagd of we ooit nog aan hun favoriete serie zouden werken. Die angst wilden we wegnemen."

Tijdens de E3-persconferentie zei je dat de nieuwe The Elder Scrolls een "game voor de volgende generatie is". Wat bedoel je daar precies mee?

"Nou ja, hoe zeg ik dit? Er moet deels een hoop veranderen op softwaregebied om deze game mogelijk te maken, maar er moet ook nieuwe hardware op de markt komen. Daar zijn we bij deze game ook best afhankelijk van. De game kan pas verschijnen als de de consoles hiervoor worden verkocht. Daar heb ik immers geen invloed op."

"Ik kan daarom ook niet garanderen dat de game zal werken op de huidige hardware (de PlayStation 4 en Xbox One, red.). We gaan het proberen, maar we kunnen het niet beloven."

Er zijn een hoop geruchten dat Sony en Microsoft rond 2020 nieuwe spelcomputers gaan onthullen...

"Ik kan daar nog niks over zeggen. Zelfs als ik iets zou gokken, zou ik het mis kunnen hebben."

Jullie hebben Skyrim inmiddels ontzettend vaak opnieuw uitgebracht in gewijzigde vormen. Je maakte daar op E3 zelfs een grapje over, door de game uit te brengen voor stemdienst Alexa. Is het nou eens klaar met al die nieuwe Skyrim-versies?

"Ik weet het niet. Het is wel één van de bestverkochte games aller tijden. Als wij Skyrim uitbrengen op een nieuw apparaat, dan is het vaak de bestverkopende game op dat apparaat. Mensen zijn nog steeds dol op Skyrim en ik wil niet uitsluiten dat we het spel nog eens gaan uitbrengen."

Jullie lieten op E3 ook het spel The Elder Scrolls: Blades zien. Dat is een mobiele game die volgens jou op zoveel mogelijk platformen moet verschijnen, net als met Skyrim het geval was.

"Dat deden we eerder ook al bij het mobiele spel Fallout Shelter. Dat begon als een mobiele titel, maar verscheen later ook voor PlayStation 4, Xbox One, pc en nu ook de Nintendo Switch. We wilden Blades vanaf het begin ontwerpen om op ieder apparaat te werken, waaronder ook virtualrealitybrillen."

Blades bevat ook multiplayeronderdelen, en je wil dat iedere versie van de game met andere versies kan praten. Gamebedrijf Sony zit er echter niet op te wachten dat PlayStation-games ook met Xbox-spelcomputers gaan communiceren. Baart dat je zorgen?

"Ik weet nog niet hoe we dat gaan aanpakken. Ik hoop ontzettend dat Sony zich op termijn zal bedenken. Doen ze dat echter niet, dan zijn er genoeg PlayStation-bezitters om de game op dat platform af te sluiten van de rest. Maar dat heeft niet onze voorkeur."

Je werkt nu aan The Elder Scrolls VI, Fallout 76, Starfield... Je aandacht is wel een stuk verdeelder dan tien jaar geleden, of niet?

"Oh ja, zeker. Al hebben we in het verleden altijd aan meerdere games tegelijk gewerkt. We waren bijvoorbeeld al begonnen aan Fallout 3 toen Oblivion nog in ontwikkeling was. Hetzelfde was het geval bij Fallout 4, waar we aan werkten toen Skyrim nog niet af was. We hebben in de afgelopen tijd ook meer kantoren geopend, wat ons de mogelijkheid geeft om aan meer projecten te sleutelen."

Vind je het leuk om zoveel games tegelijkertijd te regisseren?

"Ik denk dat ik het inmiddels wel kan waarderen. Ik had een periode waarin ik er niet heel erg goed in was, rond 2017, toen we aan heel veel nieuwe projecten begonnen. Maar die periode is nu eindelijk voorbij, waardoor alles eindelijk vloeiend verloopt."

"Vroeger hadden we misschien één game in pre-productie en een tweede in productie, maar nu werken we volledig aan twee projecten tegelijkertijd. Maar gelukkig heb ik veel collega's die hier al jarenlang werken, waardoor ik niet overal een vinger in de pap hoef te hebben."

Ben je niet geneigd om je toch overal mee te bemoeien?

"Oh ja zeker, ik ben ook maar een mens. Ik spring bij als ik denk dat het nodig is. Maar ik bemoei me vooral met de bredere creatieve visie achter al onze games."

Fallout en Skyrim kregen allebei versies voor virtual reality. Willen jullie VR ook in latere games gaan implementeren?

"Op het moment bouwen we het VR-onderdeel van games niet meteen, maar houden we er rekening mee tijdens de ontwikkeling. Bij Blades willen we bijvoorbeeld dat VR een grote rol gaat spelen, omdat die game voor smartphones verschijnt en wij geloven dat het grootste succes voor VR op de mobiele markt zal plaatsvinden."

"Zelf denk ik dat VR pas echt een succes zal worden als de derde generatie aan headsets verkocht zal worden. We staan nu op het punt dat de tweede generatie bijna onthuld zal worden."

Jullie persconferentie op E3 was best losjes. Er werden grapjes gemaakt over bijvoorbeeld gelekte games en bugs in jullie eigen games. Denk je dat jullie een informeler bedrijf zijn dan de concurrentie?

"Ik denk dat het een hoop zegt over Bethesda. Veel bedrijven moeten uitkijken wat ze zeggen, omdat ze beursgenoteerd zijn. Dat is bij ons niet het geval. Daarnaast zijn we niet alleen professionals, maar ook gamers. We hebben een aardig idee van wat onze fans willen, wat we denk ik ook als bedrijf uitstralen."