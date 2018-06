Fortnite heeft 125 miljoen geregistreerde spelers

Dat maakte Fortnite-ontwikkelaar Epic Games dinsdag bekend. Daarvan zijn er 40 miljoen maandelijks actief.

Eerder kondigde het bedrijf al aan dat het komende jaar 100 miljoen dollar aan prijzengeld beschikbaar wordt gesteld voor een officiële Fortnite-competitie. Die competitie mondt eind 2019 uit in de Fortnite World Cup.

Fortnite verscheen in juli van vorig jaar, maar werd populair toen in september de gratis Battle Royale-modus verscheen. Daarin worden honderd spelers tegelijk op een eiland gedropt. Zij nemen het tegen elkaar op totdat er één speler als winnaar overblijft.

De Battle Royale-modus is beschikbaar op pc, PlayStation 4, Xbox One en iOS, en sinds dinsdagavond ook voor de Nintendo Switch. Nintendo kondigde de Switch-versie die dag aan, waarna het spel nog dezelfde avond verscheen. Deze zomer komt de game ook naar Android.

Crossplay

Het spel ondersteunt zogeheten 'crossplay' tussen de verschillende versies, waardoor spelers die niet hetzelfde platform bezitten alsnog tegen elkaar kunnen spelen.

Crossplay is echter niet mogelijk tussen de Xbox One- en PlayStation 4-versie en tussen de Switch- en PlayStation 4-versie. Spelers kunnen hun geboekte voortgang in de PS4-versie, zoals ontgrendelde kostuums, daardoor niet meenemen naar Fortnite voor Nintendo Switch. Er is wel crossplay tussen Switch, iOS, pc, en Xbox One.