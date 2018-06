Nieuwe Elder Scrolls-game verschijnt pas na 2020

Dat vertelt hoofdontwerper Todd Howard in een gesprek met NU.nl. Het spel zou in de komende paar jaar nog niet in de winkels komen te liggen, wat betekent dat het op zijn vroegst na 2020 verschijnt.

"De game bevindt zich nog in een erg vroege fase van de ontwikkeling", aldus Howard. "Op het moment werken we nog aan het concept en het ontwerp."

"We kondigden dit jaar allemaal andere games aan. De kans is groot dat gamers zich afvragen of er ooit een nieuwe Elder Scroll aankomt. Daarom hebben we de game vast getoond, om fans gerust te stellen."

Volgende spelcomputers

The Elder Scrolls VI wordt volgens Howard een game voor de nieuwe generatie spelcomputers. "We kunnen niet garanderen dat het spel op de huidige gameconsoles zal draaien. We willen het graag, maar we weten het nog niet zeker."

Het is volgens Howard lastig om te bepalen wanneer de nieuwe game verschijnt, omdat gamebedrijven de nieuwe generatie spelcomputers nog moeten aankondigen. "We hebben nieuwe hardware en software nodig om de game te maken die we willen."

Techgigant Microsoft zei tijdens E3 aan een nieuwe generatie spelcomputers te werken, maar deelde verder geen details. Volgens geruchten staat er een nieuwe Xbox gepland voor 2020.