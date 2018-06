Super Smash Bros. Ultimate verschijnt in december voor Switch

Dat heeft Nintendo bekendgemaakt tijdens een persconferentie op gamebeurs E3.

In Super Smash Bros. Ultimate nemen personages uit meerdere Nintendo-games het tegen elkaar op. Dit betekent dat bijvoorbeeld Mario kan vechten tegen Link uit The Legend of Zelda. Daarnaast bevat het spel figuren uit andere klassieke games zoals Metal Gear Solid, Pac-Man en Mega Man.

De game bevat alle personages die in voorgaande Super Smash-games beschikbaar waren. Dat is voor het eerst. In voorgaande games zijn veel van de eerdere personages verwijderd.

Nintendo heeft ook twee nieuwe vechters voor de game geïntroduceerd. Het gaat om de hoofdpersoon uit schietspel Splatoon en de draak Ridley, een vijand in de Metroid-games.

Fortnite

Nintendo heeft daarnaast bekendgemaakt dat de populaire schietgame Fortnite vanaf dinsdag voor de Switch beschikbaar is. Spelers kunnen de game later op de dag gratis downloaden.

Ook zijn meerdere vervolgen op Nintendo-games getoond. In Super Mario Party kunnen vrienden simpele spelletjes tegen elkaar spelen. Deze game verschijnt op 15 oktober.

Verder zijn de eerste beelden getoond van het strategiespel Fire Emblem: Three Houses. Dit spel verschijnt in 2019.