De belangrijkste aankondigingen op gamebeurs E3

Elder Scrolls VI

Bethesda werkt op het moment aan The Elder Scrolls VI, het vervolg op de geroemde game Skyrim. Het spel zou zich nog in een vroege fase van ontwikkeling bevinden en verschijnt pas na Starfield, een sciencefictiongame van het bedrijf die ook in ontwikkeling is.

Ontwikkelaar Todd Howard zinspeelde dat beide games pas op de volgende generatie spelcomputers uitkomen.

Fallout 76

Voor het eerst is een Fallout-titel een multiplayergame. In Fallout 76 moeten spelers samen met andere gamers overleven in een postapocalyptische wereld. Daarbij kunnen spelers samenwerken, of elkaar juist opjagen. De game verschijnt op 14 november.

Nieuwe Xbox

Microsoft zegt te werken aan "een nieuwe generatie spelcomputers". Verdere details over de gameconsoles werden niet gedeeld.

Battlefield V

Oorlogsgame Battlefield V werd eerder al uit de doeken gedaan, maar EA presenteerde op E3 de battle royale-modus. Hierdoor leent de game van het zeer succesvolle Fortnite. De nieuwe Call of Duty bleek onlangs al hetzelfde te doen.

FIFA 19

In voetbalgame FIFA 19 is het mogelijk om de Champions League te spelen. Dat bevestigde EA tijdens een persconferentie. Eerder was de toevoeging al naar buiten gelekt.

Halo Infinite

Tijdens de persconferentie van Microsoft werd de nieuwe game Halo Infinite onthuld. Details zijn schaars, maar de shooter wordt ontwikkeld door dezelfde studio die verantwoordelijk was voor Halo 4 en 5.

Gears 5

De vijfde Gears of War-game heet Gears 5 en heeft een vrouw in de hoofdrol. Het spel verschijnt in 2019. Daarnaast wordt gewerkt aan twee spin-offs van dezelfde reeks. Een van de delen draait om Funko Pop-speelgoed en verschijnt voor smartphones, terwijl de andere game zich richt op strategische gevechten.

Starlink

Ubisoft-ruimtegame Starlink bevat Nintendo-personage Star Fox uit de gelijknamige game. Gamers moeten speciaal speelgoed kopen om het spel te spelen.

Devil May Cry 5

Actiegame Devil May Cry 4 krijgt na tien jaar een vervolg. In Devil May Cry 5 keren hoofdpersonen Dante en Nero terug. De regisseur van de originele games staat aan het hoofd van de ontwikkeling. De game verschijnt in het voorjaar van 2019.

Cyberpunk 2077

De maker van The Witcher liet voor het eerst beelden zien van het grootschalige Cyberpunk 2077. De studio vraagt "nog even geduld" terwijl de ontwikkeling wordt afgerond. Een verkoopdatum is nog niet bekend.

Kingdom Hearts 3

Het langverwachte rollenspel Kingdom Hearts 3 heeft eindelijk een verkoopdatum: 29 januari. In de game duiken spelers in de werelden van Disney-personages. Tijdens E3 werden spelwerelden van Frozen, Rapunzel en Ratatouille getoond.

Beyond Good & Evil 2

De twee hoofdpersonen uit cultklassieker Beyond Good & Evil 2 keren ook terug in het vervolg. Dat was te zien in een nieuwe trailer voor de game. De ontwikkeling van het spel bevindt zich nog steeds in een vroeg stadium, waardoor er verder alleen vroege testbeelden werden getoond.

Assassin's Creed Odyssey

Openwereldgame Assassin's Creed Odyssey is vanaf 5 oktober wereldwijd te koop. Ubisoft demonstreerde daarnaast rollenspelachtige functies voor het spel, waaronder de mogelijkheid om zowel een man als een vrouw te spelen.

The Division 2

Online schietgame The Division 2 zal in maart 2019 verkrijgbaar zijn. Het spel krijgt daarnaast zogeheten raids, die spelers van hoog niveau bezig moeten houden.

Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo brengt het vechtspel Super Smash Bros. Ultimate in december 2018 voor de Switch-spelcomputer. De game bevat alle personages die in eerdere Super Smash Bros.-titels te zien waren. Ook krijgt het spel twee nieuwe personages.

Dit artikel wordt de komende dagen aangevuld, naarmate meer gamebedrijven nieuws aankondigen.