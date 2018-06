Kingdom Hearts III verschijnt op 29 januari

Dat maakte ontwikkelaar Square Enix bekend op Twitter. Het spel verschijnt voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Net als in eerdere delen gaat hoofdpersoon Sora op avontuur met Donald Duck en Goofy. Spelers komen personages uit allerlei Disney-merken tegen, deze keer ook uit de Pixar- en Marvel-films.

Zo komen in deze game levels voor gebaseerd op de films Tangled, Big Hero 6, Hercules Toy Story en Monsters Inc. Game-ontwikkelaar Square Enix is ook verantwoordelijk voor de Final Fantasy-games. Daarom lijkt de gameplay op veel vlakken op die van de bekende RPG-reeks.

Hoewel het spel de titel III draagt, is het de twaalfde game in de Kingdom Hearts-serie. Na het tweede deel uit 2005 verschenen verschillende games in de serie voor draagbare spelcomputers, en enkele remix-versies met opgepoetste levels uit eerdere games.