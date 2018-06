Virtualrealityversie van Tetris aangekondigd voor PlayStation 4

Tetris Effect werd aangekondigd door ontwikkelaar Enhance Games in een livestream van PlayStation.

De nieuwe Tetris-game verschijnt in de herfst van dit jaar op de PlayStation 4. In het puzzelspel worden blokken met verschillende vormen in elkaar geschoven om ze weg te spelen en een topscore te behalen. De nieuwe game is op een televisie te spelen, maar komt ook op de PlayStation VR-headset beschikbaar in virtual reality.

Het is voor het eerst dat een Tetris-game in virtual reality wordt uitgebracht. De game blijft in de basis hetzelfde als de klassieke versie. Wel verandert de 3D-omgeving en de muziek tijdens het spelen.

Het spel krijgt ruim dertig levels met ieder een eigen grafische stijl. Tetris Effect wordt ontwikkeld door Enhance Games, de studio van Rez- en Lumines-maker Tetsuya Mizuguchi. Het team werkte eerder aan de VR-versie van Rez op de PlayStation 4.