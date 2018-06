Destiny-ontwikkelaar ontvangt 100 miljoen dollar voor nieuwe games

Bungie ontvangt 100 miljoen dollar van NetEase, maakt het bedrijf aan de Wall Street Journal bekend.

De investering luidt een samenwerking in tussen Bungie en NetEase. "Het zal ons helpen nieuwe richtingen te bewandelen", stelt de ontwikkelaar op zijn website. "Met hun expertise kunnen we nieuwe werelden bouwen en nieuwe spelers verwelkomen. Het helpt ons nieuwe teams binnen Bungie op te zetten om onze nieuwste ambities tot leven te wekken."

De samenwerking zal geen effect hebben op Destiny, de game van Bungie die door Activision wordt uitgegeven. "Deze aankondiging betekent niet dat we minder aandacht aan Destiny schenken", zeggen de makers. "We hebben nog veel plannen voor Destiny die we in de komende weken bekend zullen maken."

NetEase is een Chinees internetbedrijf dat in dat land onder meer Minecraft en Overwatch uitgeeft. CEO William Ding zegt enthousiast te zijn over de samenwerking. "We kunnen het ontwikkelaarsteam uitbreiden tot een wereldwijde entertainmentstudio met meerdere series."