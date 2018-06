Nieuwe Assassin's Creed speelt zich af in het oude Griekenland

Dat maakt ontwikkelaar Ubisoft bekend met een korte video op Twitter. In de video is te zien hoe een Spartaans ogende man een ander van een rots trapt.

De beweging doet denken aan een iconische scène uit de film 300, die zich tevens afspeelt in het oude Griekenland. Ubisoft vertelt meer over de game tijdens gamesbeurs E3, die 12 juni van start gaat.

Sleutelhanger

Ubisoft plaatste het korte filmpje uren nadat de titel en het thema van de game uitlekten door een sleutelhanger. De sleutelhanger is in handen van de Franse gamesite JeuxvideoLive, en is in de vorm van een Griekse helm met kam.

Een bron vertelt de site dat Assassin's Creed: Odyssey in het fiscale jaar 2019 moet uitkomen. Aangezien Ubisoft een gebroken boekjaar gebruikt, zou dat al in de tweede helft van dit kalenderjaar kunnen zijn.

De vorige game in de serie, Assassin's Creed Origins, verscheen in oktober 2017. Het spel speelde zich af in het oude Egypte, en werd door fans positief ontvangen.

In 2016 bracht Ubisoft geen Assassin's Creed-game uit, om de kwaliteit van de spellen te waarborgen. Daarvoor verscheen er vrijwel elk jaar een nieuwe game in de serie.