Nintendo kondigt twee Pokémon-games voor Switch aan

De games Let's Go, Pikachu! en Let's Go, Eevee! zijn gebaseerd op de gameboygame Pokémon Yellow uit 1998. In dit spel volgt Pikachu de speler tijdens zijn avontuur in de Kanto-regio.

Dit element keert terug in de nieuwe Switch-games. Afhankelijk van de gekozen versie, reist Pikachu of Eevee mee op de schouder of het hoofd van de speler. Deze Pokémon kan ook gebruikt worden in gevechten. Daarnaast is er een verschil in welke andere soorten virtuele beestjes vervolgens tegenkomt, maar wat dit verschil precies betekent is niet bekend.

Het vangen van Pokémon is overgenomen uit de smartphonegame Pokémon Go. Gebruikers kunnen de controller van hun Switch gebruiken om een Pokéball in een gekleurde ring te gooien. Daarnaast komt Nintendo met de Poké Ball Plus, een extra accessoire die ook als controller kan dienen.

Ook kunnen spelers een Pokémon uit de Switch-game virtueel in de controller plaatsen, waardoor je het beestje onderweg mee kunt nemen. Door het apparaatje te schudden, maakt de betreffende Pokémon geluid. Ook worden spelers op bepaalde manieren beloond als zij terugkeren naar het Switch-spel.

Pokémon Go

De spellen Let's Go, Pikachu! en Let's Go, Eevee! zijn ook te combineren met het smartphonespel Pokémon Go. Zo kunnen gebruikers Pokémon uit de Kanto-regio transporteren naar de Switch. Ook kunnen gebruikers in ieder geval van de Switch naar de smartphone cadeaus versturen.

De Poké Ball Plus-controller is bovendien ook te gebruiken als alternatief voor de Pokémon Go Plus, een armband die gaat trillen als in het smartphonespel een Pokémon verschijnt.

Multiplayer

Spelers kunnen Let's Go, Pikachu! en Let's Go, Eevee! ook samen spelen, door één van de twee Switch-controllers te delen. Daarmee kunnen de spelers samen door de Kanto-regio lopen en tegen trainers vechten.

Het is onduidelijk of de tweede speler voor multiplayer zijn eigen exemplaar van het spel moet hebben, of dat er slechts één spel nodig is om van de functie gebruik te maken. Ook is niet bekend of er een multiplayerversie komt waarin spelers met twee spellen een Pokémon kunnen ruilen of tegen elkaar kunnen vechten.

De spellen Let's Go, Pikachu! en Let's Go, Eevee! zijn vanaf 16 november in Nederland te koop. Wat de spellen gaan kosten, is nog niet bekend. Nintendo zegt in de toekomst meer details vrij te geven.

Andere titels

Daarnaast heeft Nintendo bekendgemaakt dat de nieuwste editie van de traditionele Pokémon-spellen in de tweede helft van 2019 beschikbaar wordt. Voor welke spelcomputer de achtste generatie van het spel beschikbaar wordt, is niet bekend.

Tot slot heeft Nintendo ook de relatief kleine titel Pokémon Quest aangekondigd. Dit spel is vanaf vandaag gratis te downloaden op de Switch en komt in juni ook naar smartphones. Het spel vindt plaats op Tumblecube Island. Spelers kunnen een team van drie kubusvormige Pokémons samenstellen waarmee zij op zoek kunnen gaan naar verborgen schatten.