Schietspel Battlefield 5 krijgt level in Rotterdam

Dat maakte uitgever EA bekend tijdens een presentatie van de game. Spelers nemen het tegen elkaar op in de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het Rotterdam-level is onderdeel van de nieuwe Giant Operations-modus, waarbij spelers tegen elkaar strijden in meerdere levels tegelijkertijd. Aan het begin van een potje wordt iedereen met parachutes in de gebieden gedropt.

Tijdens de presentatie werd een vroege conceptafbeelding van het level getoond. Centraal in het level ligt de Maas, met aan de rechterzijde het Witte Huis. Dat was lange tijd het hoogste kantoorgebouw in Europa.

In Battlefield kunnen spelers vaak met voertuigen levels doorkruisen. Hierdoor strijden ze niet alleen te voet, maar ook in vliegtuigen, boten en tanks.

Battlefield 5 wordt op 19 oktober uitgebracht voor PlayStation 4, Xbox One en pc.