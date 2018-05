EA neemt gamestreamingdienst van Gamefly over

Het personeel en de technologie van Gamefly's gamestreamingdienst is inmiddels onderdeel van EA, aldus een persbericht. Het betreft een dochteronderneming van de Amerikaanse verhuursite Gamefly.

Met de streamingtechnologie kunnen klanten van Gamefly spellen via het internet naar apparaten streamen. Het is hierdoor mogelijk om grafisch intensieve games zonder een dure spelcomputer of pc te spelen.

De overname is volgens EA in mei volledig afgerond. Het overgenomen personeel zal bij verschillende teams binnen EA worden gevoegd, om zo op zoek te gaan naar "nieuwe manieren om games te ervaren".

Steeds meer gamebedrijven investeren in streamingtechnologie. Sony biedt al langere tijd PlayStation Now, waarmee het mogelijk is oudere spellen via het internet te spelen. Chipfabrikant Nvidia biedt met Geforce Now een vergelijkbare dienst.