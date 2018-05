Fortnite krijgt competities met prijzengeld van 100 miljoen dollar

Dat meldt ontwikkelaar en uitgever Epic Games op zijn website. Hoe deze competities er precies uit komen te zien, is nog niet duidelijk. Het bedrijf stelt in een later stadium met meer details over de zogeheten 'competitive play' van het populaire spel te komen.

Epic Games schrijft op zijn website wel dat de competities meer op "het plezier van de game spelen of ernaar kijken" gericht zullen zijn.

Fortnite groeide in korte tijd uit tot een van de populairste games van het moment. Het zogeheten Battle Royale-gedeelte van de game, waarin honderd spelers tegelijk in een level gedropt worden en als laatste over moeten zien te blijven, is gratis te spelen.

De game is inmiddels ook uitgekomen op iOS en krijgt deze zomer een Android-versie. De iOS-versie bracht in zijn eerste maand een omzet van 15 miljoen dollar op.