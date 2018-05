EA op de vingers getikt om misleidende lootboxreclame in Nederland

Dat heeft de Stichting Reclame Code (SRC) op woensdag geoordeeld, blijkt uit documenten in handen van NU.nl. Het oordeel is nog niet openbaar gemaakt omdat EA en de klager nog in beroep kunnen gaan.

De SRC behandelde de kwestie na een klacht van de Nijmeegse student Dirk Arents, die bezwaar had op een reclame in de online gameswinkel van PlayStation.

In een afbeelding werd reclame gemaakt voor FIFA Ultimate Team, een functie binnen FIFA waarmee spelers voor echt geld een pakket met willekeurige spelers kunnen kopen. Spelers weten vooraf niet welke voetballers ze precies krijgen.

In de advertentie werd reclame gemaakt voor een reeks zeldzame spelers, met de tekst dat het ging om een "speciale verjaardagsselectie." Arents dacht daarom dat hij na aanschaf minstens een van deze zeldzame spelers zou krijgen, maar dat was niet het geval. De gedupeerde voelde zich daarom misleid door de advertentie.

FIFA Ultimate Team staat ook wel bekend als een lootboxsysteem. Spelers geven geld uit om kans te maken op willekeurige beloningen in een game. De Nederlandse Kansspelautoriteit onderzocht recent of lootboxgames mogelijk de wet overtreden.

Onvoldoende geïnformeerd

Volgens de SRC had EA duidelijk moeten vermelden dat de afgebeelde spelers na aanschaf niet gegarandeerd werden uitgedeeld via de lootbox. Spelers zouden daarom onvoldoende zijn geïnformeerd.

Volgens de stichting is de advertentie in overtreding van artikel 7 van de nationale reclamecode. Dit artikel stelt dat reclame niet oneerlijk mag zijn. "Misleidende en agressieve reclame zijn in ieder geval oneerlijk", aldus de code.

De stichting beveelt EA om niet langer op dergelijke wijze reclame te maken. Het is onduidelijk of het gamebedrijf hier ook mee akkoord zal gaan: het bedrijf heeft nog twee weken om tegen het besluit in beroep te gaan. Het is nog niet bekend of dit ook zal gebeuren.

Gokgames

Arents stelde in zijn klacht dat EA met de advertentie ook reclame heeft gemaakt voor een illegaal kansspel. Dat is volgens de SRC niet het geval.

De Nederlandse Kansspelautoriteit concludeerde onlangs na onderzoek dat in elk geval vier lootboxgames in Nederland de wet overtreden. De makers van deze spellen hebben tot 20 juni de tijd om hun games aan te passen.

Omdat de Kansspelautoriteit niet heeft gezegd welke vier spellen de wet overtreden, is het volgens de SRC onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat de FIFA-reclame naar een illegaal kansspel verwijst.

Uitgever EA stelde tijdens de hoorzitting dat zijn games geen vorm van gokken bevatten.