'Champions League en Europa League speelbaar in FIFA 19'

Dat heeft voetbalcommentator Evert ten Napel vrijdag in het liveprogramma de eTribune op Fox Sports gezegd.

Ten Napel spreekt al jarenlang het commentaar in voor FIFA-games. "In 2019 wordt het spel nog mooier, omdat de Champions League en de Europa League erbij zijn gekomen", zei hij in het programma, waar hij sprak over zijn werkzaamheden voor het nieuwe deel. FIFA 19 komt naar verwachting in september uit.

Het was nog niet bekend dat de toernooien in FIFA opgenomen zouden worden. De rechten voor de Champions League en Europa League zijn nog tot 26 mei in handen van Konami, dat FIFA-tegenhanger Pro Evolution Soccer ontwikkelt.

Konami en de Europese voetbalbond UEFA maakten in april bekend dat hun samenwerking ten einde komt. Daardoor kwamen de rechten voor de Champions League en Europa League vrij.