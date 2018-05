Amsterdamse studio maakt officiële Facebook-versie van Angry Birds

De game maakt geen gebruik van een compleet nieuw spelprincipe, maar betreft "een andere versie binnen de Angry Birds-serie". Dat zegt oprichter Laurens Rutten tegen NU.nl.

Net als in de bekendste delen van Angry Birds draait het in de variant voor Facebook om het katapulteren van verschillende soorten vogels om vijandige varkens te verslaan. Daarvoor moeten bouwwerken van steen, hout en glas beschoten worden.

Angry Birds is onderdeel van Instant Games, het gameplatform van Facebook. "Het sociale aspect is daarbij uniek", zegt Rutten. "Daarom hebben we een multiplayer toegevoegd, waarbij de ene speler gebouwen en varkens van de ander bekogelt."

Het spel is zowel via Facebook als Facebook Messenger te spelen. De game komt niet beschikbaar als losse app voor Android of iOS.

Samenwerking

CoolGames werkte samen met Rovio voor de ontwikkeling en uitgave van Angry Birds. De studio was vanaf het begin betrokken bij de opzet van Instant Games op Facebook.

"We hebben expertise opgebouwd en in het afgelopen anderhalf jaar een aantal titels uitgebracht", zegt Rutten. "Zo maakten we al versies van Tetris en Snake voor Instant Games. Daarna hebben Rovio en CoolGames elkaar gevonden om ook Angry Birds voor het platform geschikt te maken."