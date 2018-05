Nintendo levert twintig speelbare NES-games bij onlineabonnement

Nintendo Switch Online verschijnt in september van dit jaar. Tot die tijd kunnen spelers gratis gebruikmaken van onlinefuncties op hun Switch.

Vanaf september vraagt Nintendo 20 euro per jaar voor een abonnement op de onlinediensten van het bedrijf. Er kan ook gekozen worden uit een maandelijks abonnement van 3,99 euro of een driemaandelijks abonnement van 7,99 euro.

Op de website van Nintendo wordt daarnaast gesproken over een familieabonnement van 35 euro per jaar. In totaal kunnen daar acht personen tegelijk gebruik van maken.

NES

Bij de dienst komen twintig NES-games gratis beschikbaar. Dat zijn spellen als The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3 en Donkey Kong. De klassieke games zijn online en samen met vrienden te spelen, afhankelijk van de game. Later worden er meer spellen toegevoegd.

Nintendo benadrukt tegenover Kotaku dat de Virtual Console niet beschikbaar komt op de Switch. "Daar zijn op dit moment geen plannen voor", zegt een woordvoerder. Op eerdere consoles, de Wii, 3DS en Wii U konden spelers klassieke games kopen en installeren via de Virtual Console.

Opslag

Nintendo voegt ook de mogelijkheid om data in de cloud op te slaan toe. Het gaat waarschijnlijk om voortgang in games. Nintendo zegt daar later meer over bekend te maken.

Met het abonnement krijgen gebruikers ook toegang tot een app die bij de onlinedienst hoort. Die is nodig om voicechat te gebruiken. Dat werkt niet via de Switch zelf, maar via de telefoon.

Eind april maakte Nintendo bekend 17,8 miljoen exemplaren van zijn nieuwste console te hebben verkocht. Super Mario Odyssey is met 10,4 miljoen verkopen het populairste spel op de Nintendo Switch.