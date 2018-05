Nieuwe CEO Nintendo wil meer investeren in mobiele games

Dat vertelt hij in een interview met Nikkei.

"Ik wil vooral kijken hoe we onze mobiele games kunnen uitbreiden", aldus de topman. Furukawa hoopt op een grote hit op smartphones, die het bedrijf totaal op zijn kop moet zetten.

Op termijn moet de gamedivisie van Nintendo meer dan 100 miljard yen per jaar aan omzet opbrengen, omgerekend 759 miljoen euro. In het afgelopen jaar leverden mobiele games Nintendo 39,6 miljard yen op.

Pokémon Go

Furukawa zegt dat hij is geïnspireerd door Pokémon Go, een smartphonegame die in korte tijd gigantisch populair werd. Hoewel Pokémon Go niet door Nintendo is ontwikkeld, zag het bedrijf de verkoop van Pokémon-spellen op Nintendo-spelcomputers stijgen door de hype.

Furukawa zal in juni aan de slag gaan als de nieuwe CEO van Nintendo. Hij volgt daarmee Tatsumi Kimishima op.