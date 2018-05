Ontwikkelaar God of War heeft ideeën voor vijf vervolgen

Dat heeft Cory Barlog, creatief directeur van gamestudio Santa Monica Studios, gezegd in de podcast Splitscreen van gamewebsite Kotaku.

"Ik hou van het Lord of the Rings-concept, waarbij je na Fellowship of the Ring wordt ingeluid in Two Towers", zegt Barlog. "Voor mij staat dat voor een continue betrokkenheid. Er is een eindscène waarin je wordt geprikkeld voor iets nieuws."

Het duurde vijf jaar om het meest recente spel, dat in april uitkwam, te maken. Barlog hoopt dat de eventuele vervolgen sneller worden ontwikkeld. Op de opmerking of een eventueel vervolg ook vijf jaar op zich laat wachten, antwoordt Barlog: ''Ik hoop het niet.''

Of God of War daadwerkelijk vijf vervolgen krijgt, staat nog niet vast. Sony, eigenaar van Santa Monica Studios, heeft daar nog geen beslissing over genomen. Bovendien nuanceert Barlog zijn uitspraken tegen Kotaku enigszins op Twitter. "Om eerlijk te zijn, zouden vijf games me echt fataal worden", schrijft hij.