Interview: Schrijver Detroit: Become Human 'zou zeker een robothulp kopen'

Detroit: Become Human is een soort interactieve film. Spelers kruipen in de huid van drie robots. In het begin voeren die robots vooral simpele opdrachten uit, zoals het schoonmaken van een huis of het halen van boodschappen. Al snel beginnen ze echter mysterieuze softwarebugs te vertonen, waardoor ze ineens een eigen bewustzijn en emoties ontwikkelen.

Naarmate de game vordert, moet de speler op cruciale momenten eigen keuzes maken. Hierdoor kan het verhaal van twee verschillende spelers op totaal andere manieren verlopen.

De game probeert een beeld te scheppen van het jaar 2038, waarin deze robots een steeds prominentere rol spelen. Schrijver Adam Williams probeerde daarbij zo dicht mogelijk op de realiteit te blijven en deed uitgebreid onderzoek naar robotica en kunstmatige intelligentie. NU.nl sprak met hem over de mogelijke toekomst die hij schetst - en de gevaren die daarbij komen kijken.

De game laat zien hoe robots in 2038 een onderdeel van de maatschappij zijn. Zie je die toekomst snel uitkomen?

"Er is een anekdote over president Nixon, die in de jaren zeventig een rondleiding kreeg bij het technologielab van de CIA. Daar stond een gigantische computer. De baas van de CIA zei trots dat er in de toekomst 'zeker tien van zulke machines in de Verenigde Staten' zouden staan. Grote technologische ontwikkelingen vinden vaak sneller plaats dan we vooraf vermoeden."

"Ik denk daarom dat we dichterbij zijn dan we nu denken. Vermoedelijk zal kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat robotica economisch breed inzetbaar wordt als oplossing voor veel bestaande problemen."

Wat voor drempels zijn er nog voordat robots hun opmars maken?

"Bij kunstmatige intelligentie is er een onderscheid tussen algemene en specifieke intelligentie. Je kan een machine maken voor een simpele cognitieve taak. Wil je een schakende robot maken, dan is dat vrij simpel. Dat is specifieke intelligentie."

"Bij algemene intelligentie leer je een computer om goed te zijn in een reeks aan taken die hij ook kan combineren. Dat is veel lastiger. Zo'n kunstmatige intelligentie moet in staat zijn om te schaken, om de lessen hiervan daarna toe te passen in een gesprek met een mens of andere robot. Dat lijkt me op het moment nog een hoge drempel bij de ontwikkeling van robots. Maar zodra je daar overheen bent, kun je een machine maken die zichzelf kan leren om met de wereld om te gaan."

Experts zoals Elon Musk en Stephen Hawking waarschuwen al langer voor de gevaren van kunstmatige intelligentie

"Ja, en dat staat weer in schril contrast met bijvoorbeeld Mark Zuckerberg van Facebook, die denkt dat kunstmatige intelligentie alles beter gaat maken."

"Ik denk dat het allemaal neerkomt op die algemene en specifieke intelligentie waar we het eerder over hadden. Heb je robots met specifieke intelligentie, dan zijn ze alleen maar goed in individuele taken en moeten mensen ze aansturen."

"Het wordt een stuk enger als robots algemene intelligentie krijgen. Op dat punt is het namelijk een kwestie van tijd totdat ze ons als dominant ras op de aarde gaan vervangen, want ze kunnen zichzelf exponentieel blijven verbeteren."

Hoe kunnen we voorkomen dat we te ver gaan met robotica?

"Ik betwijfel of we dat kunnen vermijden. Het is een beetje zoals bij het ontstaan van het internet. Als iemand toen had gezegd dat het internet misbruikt kon worden om elkaar te beledigen en pornografie te bekijken, was er een manier geweest om dat te voorkomen? Waarschijnlijk niet. Tegelijkertijd wordt het internet echter gebruikt voor veel geweldige dingen."

"We moeten ons, denk ik, niet afvragen hoe we de negatieve kant kunnen vermijden, maar juist een manier vinden om de positieve gevolgen groter te maken."

De ethische kant van kunstmatige intelligentie is vaak ook een discussiepunt. Als een robot moet kiezen tussen het redden van zijn eigenaar of een willekeurige familie, wat doet hij dan? In Detroit spelen gamers juist als zulke robots die de moeilijke keuzes moeten maken. Denk je dat kunstmatige intelligentie de data van die gamers kan gebruiken om iets te leren over moraliteit?

"We vinden het erg belangrijk om bij te houden wat spelers precies kiezen in onze game, en het verhaal zit vol met morele dilemma's. We wilden een verhaal maken waarin vragen voorbijkomen die ook relevant zijn in de echte wereld. Dus ik vermoed dat de keuzes van spelers significant kunnen zijn, maar ik ben eerder geïnteresseerd in de gesprekken die spelers erover zullen hebben. Ik denk dat ze een voorbode zijn van de discussie die we in de toekomst over kunstmatige intelligentie zullen hebben."

De robots in de game zien eruit als mensen. Zou het niet gevaarlijk zijn om het onderscheid tussen robots en mensen zo klein te maken?

"We hebben dit onderzocht en ontdekten iets bijzonders: als iets er totaal niet als een mens uitziet, dan vinden ze het niet erg om ermee te praten. Dat zie je nu gebeuren bij bijvoorbeeld Siri op je iPhone. Heb je iets dat er exact uitziet als een mens, dan vinden ze het ook niet erg om ermee te praten. Maar zodra je daar tussenin zit, dan vinden mensen het eng. Mensen willen het liefst een lompe doos die praat, of een levensechte androïde."

"De robots in de game zijn zo menselijk mogelijk gemaakt, om het idee te geven dat ze te vertrouwen zijn. Mensen durven er dan mee te praten, maar vinden het ook goed als ze bijvoorbeeld kun kinderen naar school brengen of op hun opa's en oma's letten."

Bij Siri en Alexa heeft iedereen dezelfde assistent, maar de robots in Detroit hebben allemaal unieke ontwerpen.

"Door robots naar eigen smaak aan te passen, krijg je een persoonlijkere band met ze. Een virtuele assistent zoals Alexa leert je muzieksmaak te herkennen, omdat ze ingespeeld is op jouw interesses. Ik merk dat ik Alexa zelf soms echt waardeer, omdat ik het gevoel heb dat ze mij kent."

Zou je een robothulpje kopen in 2038?

"Zeker weten. Hoewel er best wel risico's bestaan bij kunstmatige intelligentie, denk ik dat je er niks aan hebt om dan de hele technologie te negeren. Je kunt vooruitgang niet stoppen. Het enige dat je kunt doen, is de nieuwe technologie zo snel mogelijk goed leren kennen."

"Als we met z'n allen nieuwe technologie links laten liggen, zouden we onze eigen vooruitgang als mensheid tegenhouden."

"In de game is het antwoord minder duidelijk. We willen spelers de ruimte geven om een eigen antwoord te vinden op dit soort vragen, om een mening te vormen over kunstmatige intelligentie en robotica."

Detroit: Become Human verschijnt op 25 mei voor PlayStation 4.