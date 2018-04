FIFA 18 en Overwatch overtreden wet volgens Belgische Kansspelcommissie

De commissie onderzocht de games FIFA 18, Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive en Star Wars Battlefront II. Drie van de vier spellen overtreden de wet, alleen Star Wars Battlefront II doet dat niet meer.

De drie spellen voldoen volgens de Belgische Kansspelcommissie aan de definitie van een kansspel. "Nu duidelijk is dat in het bijzonder kinderen en kwetsbare personen hier ongemerkt aan worden blootgesteld, worden de spelfabrikanten en betrokken partijen opgeroepen deze praktijk een halt toe te roepen", zegt directeur Peter Naessens van de commissie.

Volgens De Standaard dreigt de Kansspelcommissie met boetes tot 1,6 miljoen euro als een aantal spellen niet wordt aangepast. Minister Koen Geens (CD&V) zegt eerst te willen overleggen met de sector. De krant schrijft dat anders boetes en gevangenisstraffen tot vijf jaar dreigen.

Star Wars Battlefront II zorgde vorig jaar voor veel ophef. Spelers konden lootboxen kopen en op die manier betere spullen dan anderen vrijspelen. Mensen waren boos, omdat degenen die veel geld uitgaven sterker in het spel waren en daardoor een betere kans hadden om te winnen. Na de ophef haalde uitgever EA lootboxen uit het spel.

Inmiddels zijn ze in aangepaste vorm terug. De lootboxen zijn alleen vrij te spelen met ingamegeld. Daardoor wordt het niet langer gezien als kansspel. In andere games kunnen spelers voor echt geld kistjes kopen, terwijl ze vooraf niet weten wat eruit komt. Zeldzame virtuele objecten worden in sommige gevallen voor meer geld dan de speler erin had gestopt doorverkocht.

Nederlandse Kansspelautoriteit

Ook in Nederland is het gebruik van lootboxen in games onderzocht. Een week geleden oordeelde de Kansspelautoriteit dat daarmee de Nederlandse gokregels worden overtreden. De waakhond maakte niet bekend welke tien games zijn onderzocht. Vier waren in strijd met de regels.

De games die de wet in Nederland overtreden, kregen acht weken de tijd om het lootboxsysteem aan te passen. Games die dat niet doen, riskeren boetes of een verkoopverbod.