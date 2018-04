'Nintendo kan niets doen tegen hack voor Switch-spelcomputer'

Daarover hebben verschillende hackers, fail0verflow en Kate Temkin (pdf), dinsdag gepubliceerd.

Zij vonden een lek in de Nvidia Tegra X1-chip die de Nintendo Switch gebruikt. Het lek is via de usb-herstelmodus van de chip te misbruiken, waardoor de softwarebeveiliging van de Switch kan worden omzeild.

Via deze weg kunnen hackers andere codes inladen op de Switch. Op die manier is het mogelijk andere software op de console af te spelen dan Nintendo voor ogen had. Zo is het waarschijnlijk ook mogelijk om illegale kopieën van games op de Switch af te spelen.

Nintendo zou niets tegen het lek kunnen doen, omdat het via de hardware van al verkochte Switch-consoles kan worden misbruikt.

Linux

Op een video van fail0verflow was al eerder te zien hoe Linux werkt op een Switch. Daarmee werd een werkende versie van Twitter getoond, met een klein virtueel toetsenbord om tweets te versturen. Ook sprak de hacker al eens over de mogelijkheid om een emulator werkend te krijgen met het spel The Legend of Zelda: Wind Waker.

De hacker waarschuwt wel voor mogelijke schade die het lek kan veroorzaken. "Het is heel makkelijk om dit soort platforms op te blazen met slechte software. We hebben al een lcd-paneel beschadigd. Klop dus niet bij ons aan als iets fout gaat."