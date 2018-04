Hearthstone-regisseur vertrekt bij uitgever Blizzard

Dat maakt Brode bekend op het Blizzard-forum.

Brode zegt te vertrekken om een nieuw bedrijf te helpen met opstarten. "Waarschijnlijk gaan we games maken", zegt hij, maar duidelijke plannen zijn er nog niet. "Ik kijk weer uit naar ontwerpen, programmeren en dingen maken."

De gameregisseur had de leiding over het zeer populaire kaartspel Hearthstone. Aan dat spel werkte hij tien jaar. Hearthstone is gratis speelbaar op zowel pc als op telefoons en tablets. Spelers kunnen een kaartendeck samenstellen, bestaande uit monsters en spreuken die worden ingezet om kaarten van andere spelers te verslaan.

In totaal was Brode 15 jaar actief bij Blizzard. Hij werkte als ontwikkelaar ook aan World of Warcraft. Die game kwam in 2004 uit en wordt nog naar schatting nog steeds door honderdduizenden mensen gespeeld.