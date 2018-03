'Nederlandse eSports trokken in 2017 ruim 1,4 miljoen kijkers'

Dat stelt onderzoeksbureau Superdata in een onderzoek naar de Europese markt voor eSports. Het bedrijf baseerde zich daarbij op enquêtes met duizend deelnemers per land en een analyse van eSports-kijkers op Twitch en YouTube.

Superdata verwacht dat het aantal eSports-kijkers de komende twee jaar met 50 procent groeit. In 2019 kijken naar verwachting 2,2 miljoen mensen naar competitief gamen.

Het zijn vooral 18- tot 44-jarigen die naar eSports kijken. Deze groep beslaat in totaal 86 procent van alle Nederlandse kijkers. Over alle leeftijden zijn het vooral mannelijke kijkers: 84 procent.

Slechts 4 procent van de eSports-kijkers is tussen de 13 en 17 jaar. De overige 10 procent bestaat uit mensen van 45 jaar of ouder.

Europa

In Europa keken in 2017 in totaal ruim 27 miljoen mensen naar eSports. Superdata verwacht dat dit aantal in 2019 is gegroeid naar 33 miljoen.

In de Europese markt is 75 procent van de kijkers tussen de 18 en 44 jaar. De groep jongere kijkers (13 tot 17 jaar) is een stuk groter dan in Nederland: iets meer dan 12,5 procent. Ook de groep 45-plussers beslaat in Europa 12,5 procent.