Vechtgame Super Smash Bros verschijnt dit jaar voor Nintendo Switch

Dat maakte Nintendo vannacht bekend in een livestream. In Super Smash Bros nemen personages van meerdere populaire Nintendo-games het tegen elkaar op.

Splatoon

Mario, Link en de personages uit schietgamereeks Splatoon zullen in elk geval speelbaar zijn. Verdere details over de game zijn nog niet bekendgemaakt. Het is ook nog onduidelijk of het een overzetting van de Wii U-versie van Super Smash Bros betreft, of een nieuwe game.

Nintendo kondigde ook de verschijningsdata van meerdere geplande games aan. Zo zal Mario Tennis op 22 juni worden uitgebracht, en verschijnt de Wii U-game Captain Toad: Treasure Tracker op 13 juli voor Nintendo Switch.

Veel grote gamebedrijven kondigden deze week hun plannen voor het jaar aan. Activision onthulde op donderdag bijvoorbeeld een nieuwe Call of Duty, terwijl Ubisoft een opvolger voor The Division uit de doeken deed.