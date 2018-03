Call of Duty: Black Ops 4 verschijnt op 12 oktober

Daarmee is Black Ops 4 de eerste Call of Duty-game in dertien jaar tijd die in oktober verschijnt. Sinds Call of Duty 3 uit 2006 zijn alle titels in de serie begin november verschenen.

Er is verder nog weinig bekend over Call of Duty: Black Ops 4. Op 17 mei houdt uitgever Activision een livestream, waarin meer informatie over de game onthuld zal worden.

De vorige Black Ops-titel verscheen in 2015, en speelde zich af in het jaar 2065. De Call of Duty-games horen al jaren tot de populairste titels ter wereld, en er wordt vaak meer dan 1 miljard dollar omzet gemaakt met de games.

De officiële titel van de game wordt overigens op ongebruikelijke wijze geschreven als Call of Duty: Black Ops IIII, waar IV in titels meer gangbaar is.