Speluitgevers maken bezwaar tegen opheffen auteursrecht offline gehaalde games

De Amerikaanse Entertainment Software Association (ESA), een organisatie die de uitgevers in de Verenigde Staten vertegenwoordigt, diende het bezwaar in bij Amerikaanse waakhond voor auteursrecht, meldt TorrentFreak.

Die waakhond, de United States Copyright Office, kreeg vorig jaar het verzoek om voor online games die door hun uitgever offline zijn gehaald een uitzondering te maken met betrekking tot het auteursrecht.

Op die manier zouden geïnteresseerden de games legaal kunnen blijven spelen via bijvoorbeeld eigen servers. Voorbeelden daarvan zijn het inmiddels offline gehaalde Star Wars Galaxies en City of Heroes.

Illegaal gebruik

Dat is vooralsnog illegaal in onder meer de Verenigde Staten, omdat de uitgevers ondanks dat een spel niet meer te spelen is het auteursrecht hierop behouden.

Volgens de ESA gaat zo'n uitzondering te ver, omdat zulke servers een game voor een groot publiek beschikbaar kunnen maken. Daardoor zou een spel kunnen concurreren met moderne games van dezelfde uitgever.

De organisatie haalt daarnaast aan dat museu in sommige gevallen al geld vragen aan bezoekers om de van auteursrecht vrijgestelde spellen in hun collectie te spelen. Dat is volgens de ESA commercieel gebruik en daarom niet toegestaan.

De United States Copyright Office overweegt iedere drie jaar voorgestelde wijzigingen aan het auteursrecht. De waakhond neemt in de loop van 2018 een beslissing, maar wanneer precies is niet bekend.