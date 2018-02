Nintendo Labo laat spelers zelf eenvoudige games maken

Dat blijkt uit een aantal nieuwe video's die Nintendo heeft uitgebracht, waarin de werking van Nintendo Labo wordt uitgelegd.

Nintendo Labo combineert kartonnen speelgoed met de nieuwste spelcomputer van het Japanse bedrijf, de Nintendo Switch. De controllers van het apparaat kunnen in het karton worden geschoven en vormen zo bijvoorbeeld een stuur om mee te racen, of een robotpak om in rond te lopen.

Ieder bouwpakket bevat ook software, waaronder de zogeheten Toy-Con-werkplaats. Hierin kunnen gebruikers zelf acties koppelen aan bepaalde invoer, zoals de informatie die de infraroodcamera op de controllers ontvangt.

Kartonnen figuren

Als voorbeeld laat Nintendo een spel zien waarbij twee kartonnen figuren elkaar op afstand moeten zien te raken. Dat gebeurt zodra de tegenstander in het vizier van de infraroodcamera komt. De figuren zijn aan de controllers vastgemaakt.

Daarnaast kunnen spelers met de infraroodcamera ook fysieke objecten inscannen, waarna de vorm daarvan kan worden gebruikt in een van de Nintendo Labo-spellen. Op die manier kunnen zij bijvoorbeeld een circuit maken in het racespel.

Nintendo Labo verschijnt 27 april in Nederland. Nintendo geeft in Europa geen adviesprijzen, maar in de Verenigde Staten kost het goedkoopste pakket zeventig dollar.