Grand Theft Auto V is 90 miljoen keer verscheept

Dat meldt Take-Two tijdens een gesprek met investeerders, na bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Een jaar geleden was het aantal verscheepte exemplaren van Grand Theft Auto V (GTA V) zo'n 75 miljoen. In november 2017 waren er 85 miljoen stuks verscheept. Rond de feestdagen kwamen er daar nog zo'n 5 miljoen bij.

In 2013 kwam GTA V uit. Dat jaar werden 30 miljoen exemplaren geleverd. Met 15 miljoen stuks in het afgelopen jaar verscheepte Take-Two er evenveel als een jaar eerder.

GTA: Online

Dat het spel nog steeds zo populair is, is mogelijk te danken aan GTA: Online. Deze online-functie stelt spelers in staat om met en tegen elkaar te spelen in de open wereld van GTA. Hiervoor worden nog steeds regelmatig updates uitgerold.

Online kunnen gebruikers virtueel geld kopen met echt geld, om daarmee in de game dingen te kopen. Volgens Take-Two hebben spelers het afgelopen kwartaal een recordbedrag aan zulke uitgaven besteed. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend.

Red Dead Redemption 2

Op 26 oktober brengt ontwikkelaar Rockstar zijn nieuwe westerngame Red Dead Redemption 2 uit via Take Two. Dat is het vervolg op Red Dead Redemption uit 2010. Daarvan is bekend dat hij minstens 14 miljoen keer is verscheept.

Volgens geruchten krijgt dit spel een Battle Royale-achtige online-modus, waarin een groot aantal spelers het tegen elkaar moeten opnemen, totdat er één overblijft.