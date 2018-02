Duitsland overweegt verbod op games met 'lootboxen'

Dat vertelt Wolfgang Kreißig, voorzitter van de Duitse toezichthouder voor jeugdmediabescherming (Kommission für Jugendmedienschutz) aan Die Welt.

Onderzoek van de universiteit van Hamburg zou concluderen dat games steeds meer elementen van gokken bevatten. Een relatief klein aantal spelers zou verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de inkomsten, wat "typerend is voor gokmarkten."

Een gokonderdeel in games is de zogeheten 'lootbox'. Spelers kunnen in ruil voor echt geld een virtuele doos met beloningen kopen, waarvan de inhoud willekeurig wordt bepaald.

"Ik denk dat games met lootboxen mogelijk in strijd zijn met de wet tegen kansspelen voor jongeren", stelt Kreißig. Daarom wordt gekeken of games met dit gokelement mogelijk verboden moeten worden. In maart dit jaar wordt een besluit gemaakt.

Nederland

De Nederlandse Kansspelautoriteit onderzoekt sinds november of games met lootboxen gezien moeten worden als gokspellen. Is dit het geval, dan zouden deze games tijdelijk in Nederland verboden kunnen worden. Een wet voor online kansspelen is in de maak, maar is nog niet aangenomen.

Belgische en Australische toezichthouders kijken ook naar de lootboxopties in games. Daarnaast pleit de Belgische minister van Justitie voor een verbod op lootboxgames. Daarover wil hij spreken met de Europese Unie.