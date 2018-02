Nintendo kondigt Mario Kart-game aan voor smartphones

Dat heeft de Japanse spellenmaker op Twitter bekendgemaakt.

Veel details maakte Nintendo niet bekend over Mario Kart Tour. De game is in ontwikkeling en verschijnt "in het fiscale jaar dat eindigt in maart 2019". In Mario Kart rijden spelers tegen elkaar over een racebaan, waarbij ze elkaar met allerlei power-ups proberen dwars te zitten.

Het is de vijfde app die Nintendo uitbrengt, na Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp en Miitomo.

Switch Online

Nintendo maakte verder bekend dat Switch Online in september van start gaat. Met deze online dienst kunnen spelers van internetfuncties gebruikmaken, bijvoorbeeld om online tegen elkaar te spelen.

Daarnaast krijgen abonnees toegang tot gratis versies van Nintendo-klassiekers zoals Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario. Deze klassiekers krijgen soms ook multiplayer-ondersteuning. De dienst moet 4 dollar per maand, 8 dollar voor een kwartaal of 20 dollar per jaar gaan kosten. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Super Mario-film

Verder heeft Nintendo officieel bekendgemaakt aan een Super Mario-speelfilm te werken. Daarvoor werkt het bedrijf samen met filmstudio Illumination Entertainment, dat eerder werkte aan de Minions-film. Universal Pictures gaat de film uitbrengen, wanneer hij in de bioscopen draait is nog niet bekend.