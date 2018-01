Nintendo Switch binnen jaar al meer verkocht dan Wii U

Dat maakt Nintendo bekend in zijn nieuwe kwartaalcijfers.

In totaal gaat het om 14,86 miljoen verkochte Nintendo Switch-consoles. De Wii U, die te koop was van 2012 tot 2017, ging in totaal 13,56 miljoen keer over de toonbank. In de periode oktober tot en met december 2017 verkocht Nintendo 7,2 miljoen exemplaren van de Switch.

Mario

Super Mario Odyssey, het nieuwste deel in de Super Mario-serie, verscheen in oktober en werd sindsdien ruim 9 miljoen keer verkocht. The Legend of Zelda: Breath of the Wild maakt de top 3 bestverkochte Switch-games compleet met 6,7 miljoen stuks.

Van Mario Kart 8 Deluxe zijn inmiddels 7,33 miljoen stuks verkocht en van Splatoon 2 werden er 4,91 miljoen verkocht.

Winst

Nintendo boekte het afgelopen kwartaal een winst van 116,50 miljard yen (omgerekend zo'n 860 miljoen euro). Dat is 261 procent meer dan een jaar eerder.

Het Japanse bedrijf verwacht dat de winst over het lopende boekjaar uitkomt op 160 miljard yen (bijna 1,2 miljard euro). Dat komt neer op een stijging van 33 procent. De omzetverwachting van Nintendo is naar boven bijgesteld van 960 miljard yen naar ruim 1000 miljard yen.