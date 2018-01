Nintendo kondigt kartonnen speelgoed voor Switch aan

De kartonnen setjes moeten nog in elkaar gezet worden en kunnen door middel van een cartridge worden aangesloten op de console. Daarna is het mogelijk om bijvoorbeeld te racen met een kartonnen stuur of muziek te maken met een piano.

Labo wordt vanaf 27 april verkocht in Europa. Het goedkoopste pakket gaat 70 dollar kosten. Een europrijs is niet bekendgemaakt.

Switch

Met de kartonnen accessoires probeert Nintendo om de populariteit van de Switch even hoog te houden als in het eerste jaar dat de spelcomputer uitkwam. De console werd in 2017 meer dan 10 miljoen keer verkocht.

De Switch kan als handheld worden gebruikt, maar kan ook worden aangesloten aan een tv om als traditionele console dienst te doen.