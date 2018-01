Nintendo brengt Donkey Kong en Mario Tennis Aces naar Nintendo Switch

Dat heeft Nintendo donderdag aangekondigd in een video.

Nintendo onthulde onder meer Mario Tennis Aces, dat in de lente moet verschijnen. Het tennisspel is door ontwikkelaar Camelot gemaakt. Dat bedrijf zit ook achter diverse andere sportspellen van Mario. Dit is echter het eerste tennisspel van Mario met een verhaalmodus er in verwerkt.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze verschijnt op 4 mei voor de Nintendo Switch. Eerder kwam het spel al uit voor de Wii U. Het spel is vrijwel hetzelfde als op de Wii U, al komt er wel een nieuw karakter genaamd Funky Kong bij.

The World Ends With You

Het actie-rpg-spel The World Ends With You verscheen ongeveer tien jaar geleden op de Nintendo DS en komt ergens in 2018 naar de Nintendo Switch. Er is nog geen specifieke datum voor gegeven. In het spel komt een groep tieners in Tokyo terecht in een gevecht om hun eigen lotsbestemmingen. Het spel was een cult-hit op de Nintendo DS.

Payday 2 komt op 27 februari naar de Nintendo Switch. Het schietspel krijgt bovendien een nieuw karakter genaamd Joy. Vooralsnog wordt zij alleen beschreven als het "Japanse computergenie". Ook het spel Dark Souls: Remastered werd door Nintendo aangekondigd. Hier is echter alleen de release-datum van bekend, namelijk 25 mei.

Verder verschijnt het spel Hyrule Warriors Ultimate Edition in de lente van 2018. Dit spel speelt zich af in de wereld van Zelda en verscheen eerder voor de Nintendo 3DS en de Wii U. De versie voor de Switch krijgt ook alle downloadbare content uit de oudere edities.

Super Mario Odyssey

Tot slot kondigde Nintendo een update aan voor Super Mario Odyssey, die in februari moet verschijnen. Nadat de verhaallijn is afgerond, is het mogelijk om verder te spelen in een nieuwe wereld met Mario's broer Luigi. Daarbij wordt ook een nieuwe wereld geopend, waarin spelers ballonnen voor andere spelers kunnen verstoppen.

Ook worden er drie nieuwe outfits beschikbaar gemaakt, waaronder de Sunshine Shades die gemodelleerd zijn naar Super Mario Sunshine.