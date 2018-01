1,3 miljoen Nederlanders kijken naar gamestreams

Dat blijkt uit een marktonderzoek van Multiscope, dat is uitgevoerd onder 6.700 Nederlanders.

Van de 18- tot 35-jarigen kijkt bijna een kwart (23 procent) naar gamestreams. Het populairst zijn uitzendingen van online game League of Legends, gevolgd door het kaartspel Hearthstone en FIFA. Ook in de top vijf staan Call of Duty en Rocket League, waarin spelers voetballen met auto's.

De meeste gamestreams (91 procent) worden via YouTube bekeken. Het is daarbij niet duidelijk of er onderscheid wordt gemaakt tussen livestreams en eerder opgenomen uitzendingen.

Een derde van de mensen kijkt via streamingplatform Twitch. Van alle Nederlanders streamt drie procent zelf games.

Ruim de helft (56 procent) van de Nederlanders speelt wel eens een game op console, pc, smartphone of tablet. Daaraan besteden ze gemiddeld een uur per dag. Mannen spelen relatief vaker op console of pc, vrouwen kiezen vaker voor mobiele platforms.